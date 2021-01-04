عام يلد آخر.. و أربع علامات

2021/01/04 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لا شيء يوحي بانفصال العام الجديد عن التركة الثقيلة للعام الذي سبقه، وما قيل عن كون العام ٢٠٢٠ هو الأثقل والأتعس والأسوأ ليس سوى خرافات محبّبة التداول في الافق الاعلامي والتداول بين الناس من دون مقارنة جدية مع بقية الاعوام السابقة .لكن هناك علامات كبرى واضحة طرأت على الخارطة الدولية مع […]

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