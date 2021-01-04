2021/01/04 | 00:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايران:1 بالمائة من أموال الصادرات للعراق مكافأة للانتقام لمقتل زعيم فيلق القدس بغداد-عبدالحسين غزال تظاهر آلاف من عناصر وانصار المليشيات والفصائل في الحشد الشعبي الأحد في الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آلاف من المليشيات يحيون ذكرى سليماني في بغداد تحت سقف الخط الأحمر لترامب ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آلاف من المليشيات يحيون ذكرى سليماني في بغداد تحت سقف الخط الأحمر لترامب ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آلاف من المليشيات يحيون ذكرى سليماني في بغداد تحت سقف الخط الأحمر لترامب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).