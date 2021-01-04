آلاف‭ ‬من‭ ‬المليشيات‭ ‬يحيون‭ ‬ذكرى‭ ‬سليماني‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬الخط‭ ‬الأحمر‭ ‬لترامب‭ ‬

2021/01/04 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايران‭:‬1‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬أموال‭ ‬الصادرات‭ ‬للعراق‭ ‬مكافأة‭ ‬للانتقام‭ ‬لمقتل‭ ‬زعيم‭ ‬فيلق‭ ‬القدس بغداد‭-‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ تظاهر‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬وانصار‭ ‬المليشيات‭ ‬والفصائل‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬الأولى‭ ‬لمقتل‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬اللواء‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬العراقي‭ ‬أبو‭ ‬مهدي‭ ‬المهندس‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬أميركية‭ ‬قرب‭ ‬مطار‭ ‬بغداد،‭ […]

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