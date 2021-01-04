بريطانيا‭ ‬تباشر‭ ‬اعطاء‭ ‬لقاح‭ ‬أكسفورد‭ ‬وجونسون‭ ‬لا‭ ‬يستبعد‭ ‬غلق‭ ‬المدارس

2021/01/04 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهند‭ ‬والارجنتين‭ ‬تعتمدان‭ ‬اللقاح‭ ‬الجديد لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ تباشر‭ ‬بريطانيا‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬التلقيح‭ ‬باللقاح‭ ‬الجديد‭ ‬أسترازينيكا‭/‬أكسفورد‭ ‬الذي‭ ‬صادقت‭ ‬عليه‭ ‬الهيئة‭ ‬الناظمة‭ ‬للأدوية‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬ايضا‭ ‬الأحد،‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والأرجنتين‭ ‬الأربعاء‭.‬وجرى‭ ‬تبليغ‭ ‬الوجبات‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬بمواعيد‭ ‬التلقيح‭ .‬ فيماحذّر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬تُتّخذ‭ […]

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