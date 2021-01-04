2021/01/04 | 00:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الهند والارجنتين تعتمدان اللقاح الجديد لندن- الزمان تباشر بريطانيا اليوم الاثنين التلقيح باللقاح الجديد أسترازينيكا/أكسفورد الذي صادقت عليه الهيئة الناظمة للأدوية في الهند ايضا الأحد، بعد كل من المملكة المتحدة والأرجنتين الأربعاء.
وجرى تبليغ الوجبات الاولى من كبار السن بمواعيد التلقيح .
فيماحذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد من أنه قد تُتّخذ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تباشر اعطاء لقاح أكسفورد وجونسون لا يستبعد غلق المدارس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وجرى تبليغ الوجبات الاولى من كبار السن بمواعيد التلقيح .
فيماحذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد من أنه قد تُتّخذ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تباشر اعطاء لقاح أكسفورد وجونسون لا يستبعد غلق المدارس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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