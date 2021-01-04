2021/01/04 | 00:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 19 دقیقة

1136 مشاهدة

قال رئيس كتلة السند الوطني، النائب، أحمد الأسدي، الاحد، ان اللجنة الإيرانية المكلفة بالتحقيق في اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، توصلت إلى أسماء متورطة في حادثة المطار.

جاء ذلك في لقاء متلفز للأسدي اليوم، (3 كانون الثاني 2021)، حيث أوضح ان "هناك لجنتين عراقية وأخرى إيرانية للتحقيق بحادثة اغتيال المهندس وسليماني"، مبينا أن "اللجنة العراقية مكونة من 8 أجهزة امنية مختصة بحادثة المطار".

وأضاف، أن "اللجنة الأمنية توصلت لنتيجة بوجود عامل بشري على الأرض لاستهداف الشهيدين"، فيما أكد أن "اللجنة الإيرانية توصلت إلى أسماء متورطة باغتيال الشهيدين".

وأكمل: أن "اغتيال الجنرال سليماني على الأراضي العراقية فيه إهانة للسيادة"، مؤكدا أنه "حتى الآن لا توجد إجراءات حقيقية بشأن التحقيق بحادثة المطار"، مشددا على أهمية أن "تتخذ الحكومة خطوات حقيقية بحادثة اغتيال الشهيدين".

وتابع، ان "المهندس قبل استشهاده توقع استهدافا أميركيا له"، مشيرا الى أن "رئيس الحكومة السابق ذكر أن هناك قصفا أميركيا ضد الحشد الشعبي".

وأوضح، أن "الإبلاغ الأميركي كان بالوقت نفسه مع توجيه الضربة للحشد الشعبي في القائم"، مؤكدا أن "قتل العشرات من القوات الأمنية إهانة للسيادة".

وفي سياق منفصل، ذكر الأسدي "نرفض دمج الحشد الشعبي مع وزارة الدفاع لأن القانون لا يسمح بذلك"، لافتا الى أن "حشد العتبات المقدسة ما زال جزءا من هيكلية الحشد الشعبي".

ولفت إلى أن "جميع فصائل المقاومة تعمل على حفظ الدولة، ولا يمكن أن يكون سلاح المقاومة منافسا أو ضد سلاح الدولة"، مبينا أن "السلاح الذي يتحول إلى عدو للدولة يعد خارجا عن القانون".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسدي: إيران توصلت لأسماء متورطة في اغتيال المهندس وسليماني) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسدي: إيران توصلت لأسماء متورطة في اغتيال المهندس وسليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).