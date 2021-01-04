طائرة شحن تركية تنجو من سرب طيور

2021/01/04 | 00:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} هبطت طائرة شحن تركية من طراز "بي777-إف" (b777-f) اليوم الأحد اضطراريا في مطار أتاتورك بإسطنبول، وذلك بعد اصطدامها بسرب من الطيور.

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