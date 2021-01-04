2021/01/04 | 00:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبول أكثر من أربعة وعشرين ألف (24790) طالبا ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص (الموازي) بمختلف التخصصات في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2021/2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلان نتائج القبول ضمن قناة التعليم الموازي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلان نتائج القبول ضمن قناة التعليم الموازي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).