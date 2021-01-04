التعليم تعلن قبول أكثر من 24 ألف طالب ضمن قناة التعليم الموازي

2021/01/04 | 00:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبول أكثر من 24 ألف طالب ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص (الموازي).

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، انه تم قبول (24790) طالبا ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص (الموازي) بمختلف التخصصات في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2021/2020.

واضافت، انه في الوقت الذي أتيح فيه التقديم الى هذه القناة لخريجي السنتين الدراستين 2018-2019 و2019-2020 فإن المتقدمين وصلت أعدادهم الى خمسة وثلاثين ألفا وأربعمئة وستين طالبا فيما بلغ إجمالي المقبولين منهم في مختلف التخصصات أربعة وعشرين ألف وسبعمئة وتسعين طالبا.

واشارت الى انه في الوقت الذي تواصل الوزارة ودوائرها عملها المستمر والدؤوب لإنجاز واستكمال ملف قبول الطلبة بالشكل الأمثل فإنها تقدر وتثمن عاليا جهود الجامعات العراقية سواء أكانت الحكومية منها أم الأهلية في تذليل الظروف واستيعاب أعداد الطلبة الأعزاء وتمكينهم من ناصية الطموح العلمي في الدراسة الجامعية المتخصصة.

واوضحت الوزارة، أن القبول ضمن هذه القناة يشترط أن يكون الطالب مستوفيا للشروط المتعلقة بالقبول المركزي ويجب أن لا يقل معدل المتقدم عن ثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات (الطب ، طب الأسنان، الصيدلة) على مستوى الجامعات العراقية وثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات (التمريض، التقنيات الصحية والطبية، المعاهد التقنية الطبية) وأربع درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الهندسية والمعاهد الهندسية وخمس درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات العلوم وست درجات عن الحد الأدنى للقبول في باقي التخصصات ومن ضمنها الطب البيطري.

وتابعت انه يمكن الاطلاع على نتائج القبول عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة(www.dirasat-gate.org).

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