بعد مخاض عسير دام عاماً ونصف.. حكومة كردستان ترشح وزيراً للنفط!

2021/01/04 | 00:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت حكومة إقليم كردستان، ترشيح "كمال أتروشي" لشغل منصب وزير الثروات الطبيعية في كابينة مسرور بارزاني، وذلك بعد نحو عام ونصف على خلو المنصب.

وجاء في بيان لحكومة إقليم كردستان، تلقى "ناس" نسخة منه (3 كانون الثاني 2021) "رشح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الدكتور كمال أتروشي لشغل منصب وزير الثروات الطبيعية، وقد تم إرسال سيرته الذاتية إلى برلمان كوردستان، نأمل أن يدرج برلمان كوردستان هذا الملف في جلسته القادمة ويمنح ثقته للوزير المرشح".

ويأتي ترشيح "كمال أتروشي" بعد عام ونصف على تشكيل حكومة مسرور بارزاني، التي خلت من منصب وزير الثروات الطبيعية (وزير النفط) والذي كان يشغله طيلة السنوات الماضية، "آشتي هورامي" والذي لم يتم استيزاره في الحكومة الحالية، بعد أن تداولت وسائل إعلام عديدة تقارير عن وجود ملفات فساد في وزارته.

وادار رئيس الحكومة مسرور بارزاني –وما يزال- وزارة النفط في الفترة المنصرمة، فيما يُنتظر ان يتولى المرشح الجديد مهام وزارته بعد تمريره في برلمان كردستان.

وأدناه السيرة الذاتية للمرشح الجديد، وفقاً لمقربين منه

"الدكتور كمال أتروشي، مواليد العام 1955 .

حصل على شهادة البكالوريوس في الجيولوجيا من كلية العلوم جامعة بغداد عام 1975.

تدرج في العمل الوظيفي (جيوفيزيائي) بعد تخرجه في شركة النفط الوطنية العراقية INOC وعمل بمجال الجيوفيزياء الاستكشافية والدراسات التقييمية ولغاية العام 1985.

ابتعث الى خارج العراق لإكمال دراسته العليا حيث حصل على شهادة الماجستير من جامعة Université de Bordeaux1الفرنسية بتخصص الجيوفيزياء الاستكشافية النفطية عام 1987.

اكمل دراسته العليا وحصل على شهادة الدكتوراه من الجامعة نفسها عام 1991 بتخصص جيوفيزياء النفط (الاستكشاف والانتاج).

أنجز ابحاث ما بعد الدكتوراه في المعهد الفرنسي للبترول (IFB) French Petroleum Institute

لديه خبرة لأكثر من (35) عاما في مجال جيوفيزياء النفط.

عمل باحثاً جيوفيزيائياً في مجال مكامن المسح الزلزالي (معالجة وتفسير) وطباقية التتابع وتحليل الاحواض والتعرف على الخواص المكمنية في شركة Elf الفرنسية والتي كانت تعمل في غرب افريقيا والشرق الاوسط للفترة(1987-1999).

انتقل للعمل مستشارا في الوكالة الكندية الدولية للتطوير في المشاريع الواقعة في افريقيا ولغاية العام2005.

عمل مستشاراً نفطياً لمشاريع استكشاف وتطوير الحقول النفطية ومحاضر في جامعة مكغيل McGill University وجامعة كارلتون Carleton الكندية، حيث اشرف على العديد من طلبة الدراسات العليا في مجال جيوفيزياء النفط التطبيقية.

انتقل عام 2005 للعمل كجيوفيزيائي اقدم في شركة النفط الكويتية KOC للاستكشاف والانتاج وعمل مستشارا فنيا للعمليات السطحية وفي الآبار وكان عمله يتضمن تطبيق تقنية Microseismic reservoir performance monitoring وتطبيق تقنية المسح الجذبي الدقيق الجوي Micro-gravity airborn لتحديد المكامن الفتاتية (Clastic reservoir) الهيدروكربونية الضحلة العمق ولأول مرة في الشرق الاوسط وعمل على تدريب وتحسين المهارات الفنية للكادر الكويتي في شركة النفط الكويتية واستمر في العمل مع الشركة لغاية العام 2008.

انتقل للعمل جيوفيزيائي مكامن في شركة بتروناس الماليزية PETRONAS للفترة ولغاية العام 2012، حيث عمل في مركز الامتياز الفني (CTE) فضلا عن عمله كفني مكامن نفطية بالإضافة الى عمله كقائد فريق ومشرف على خطط تطوير الحقول والدراسات المتعلقة بالمكامن، حيث قاد وعمل كمستشار لفرق دراسات المكامن الكربونية بتكامل دراسات المكامن الكربونية، ومستشار في الامور الفنية السطحية وفي الآبار لتحسين الخصائص المكمنية وتحسين استخراج النفط بالإضافة الى تقديمه الاستشارات في مجالات اخرى متعلقة بمراقبة وتحسين المكامن النفطية الكربونية.

عمل ممثلا لشركة بتروناس في الاتحاد واللقاءات العالمية المساهمة في تطوير الموارد الهيدروكربونية الغير تقليدية

انتقل عام 2012 من شركة بتروناس ليعمل منسقا للمشاريع التقنية في الاستكشاف والانتاج ودراسات التطوير بالإضافة الى عمله كمستشار في شركة الاستكشافات البترولية الخارجية الكويتية (KUFPEC) للفترة ولغاية العام 2014.

انتقل بعدها للعمل مع شرطة TOTAL الفرنسية والان يعمل كمستشار جيولوجي اقدم مع هذه الشركة.

يمتلك عضوية العديد من الهيئات والهيئات والمنظمات العلمية العالمية".

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