التعليم العالي تعلن رابط نتائج القبول ضمن قناة التعليم الموازي للعام الدراسي ٢٠٢١

2021/01/04 | 00:26 - المصدر: سفن سكاي

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وزارة التعليم العالي تعلن رابط نتائج القبول ضمن قناة التعليم الموازي للعام الدراسي ٢٠٢١عبر :

https://www.dirasat-gate.org/download-center.html

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