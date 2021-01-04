الحياة لعبة وهذه هي قوانينها | 7 - إسلام بحيري

2021/01/04 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إسلام_بحيري = هدفي من خلقكم - ذريتي الروحية - كان أن أعي نفسي من خلالكم كإله.



لم لدي طريقة أخرى للوصول لذلك إلا من خلالكم.



وهكذا يمكن أن يقال (وقد قيل مراراً) أن هدفي بالنسبة لك هو أن تعرف نفسك أنك أنا.يبدو هذا بسيطًا بشكل مثير للدهشة، لكنه يصبح معقدًا للغاية - لأنه لا يوجد سوى طريقة واحدة لتعرف نفسك أنك أنا، وهي أن تدرك أولاً أنك لست أنا (1).حاول الآن متابعة هذا - لأنخ سيصبح دقيقًا للغاية هنا.



هل أنت ......





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