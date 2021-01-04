2021/01/04 | 00:57 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن برشلونة من الظفر بنقاط مباراته مع هويسكا بعد فوزه عليه بهدف يتيم في المباراة التي استضافها ملعب الكوراز لصالح الجولة 17 من الدوري الاسباني.

ظهر برشلونة بشكل مغاير من ناحية الاداء فسيطر على مجريات المباراة بشكل كلي لكنه لم يتمكن من زيارة شباك هويسكا سوى مرة واحدة عن طريق فرينكي دي يونغ في الدقيقة (27) بعد تمريرة من ليونيل ميسي، بعد ذلك اضاع برشلونة الكثير من الفرص التي كادت ان تجعله يحسم المباراة بشكل مريح.

بهذه النتيجة حل برشلونة خامساً برصيد 28 نقطة ، فيما تذيل هويسكا سلم الترتيب برصيد 12 نقطة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بهدف نظيف برشلونة يتجاوز عقبة هويسكا 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بهدف نظيف برشلونة يتجاوز عقبة هويسكا) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بهدف نظيف برشلونة يتجاوز عقبة هويسكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).