إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي لولاية جديدة

2021/01/04 | 01:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعةصوت مجلس النواب الأمريكي، مساء الأحد، على إعادة انتخاب نانسي بيلوسي، رئيسة للمجلس، وفقًا لما أوردته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.وكان المجلس الجديد قد تولى، صباح اليوم، مهامه في واشنطن الأحد وسط أجواء مشحونة في ظل ترقب حسم هوية الغالبية في مجلس الشيوخ وجلسة يُتوقع أن تكون حافلة الأربعاء، على جدول أعمالها المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.وجاء فوز بيلوسي بولاية جديدة رغم تردد بعض الأعضاء في يسار حزبها الديمقراطي.وفي مجلس الشيوخ الذي بدأ دورته الجديدة أيضًا، ما زالت الغالبية معلّقة بانتظار انتهاء الانتخابات المقررة الثلاثاء في ولاية جورجيا.ولكي يعود هذا المجلس إلى سيطرة الديموقراطيين، يتعين على مرشحَيهم الفوز بمقعدَي الولاية، في رهان يبدو صعبًا.

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