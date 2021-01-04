اعادة انتخاب بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الامريكي

2021/01/04 | 01:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعاد اعضاء مجلس النواب الامريكي انتخاب الديمقراطية نانسي بيلوسي ، البالغة الثمانين من العمر ، رئيسة للمجلس لولاية جديدة./ انتهى

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