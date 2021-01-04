كيف نهزم أنفسنا؟ - نهاد ابو غوش

2021/01/04 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش كيف نهزم أنفسنانهاد أبو غوش*مضى عام آخر، وها نحن نستقبل عاما جديدا، ليس في سيرتنا وحياتنا الشخصية فحسب، بل في عمر النكبة والهزيمة، والاحتلال المديد الذي باتت قيوده هي السمة المميزة لحياة الشعب الفلسطيني لعقود متتالية، سواء لمن بقي في وطنه ويعيش تحت الاحتلال، أم لمن تشرد في بلدان المنافي والشتات، واقتلع من أرضه ووطنه فحرم حتى من أبسط حقوقه المدنية والإنسانية في العمل والسفر والتعليم وحتى من ......





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