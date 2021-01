جدل القائمة وغياب كاتانيتش

2021/01/04 | 01:17 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال زكي لم تسلم أي قائمة لاعبين رسمية يختارها مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم السلوفيني سيتريشكو كاتانيتش وحتى من سبقوه بالعمل من الانتقاد أو الانتقاص أو الاختلاف في وجهات النظر سواء في المنابر الاعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعي وحتى من قبل أصحاب الشأن أي “أهل اللعبة”، ولا يقتصر أمر الاختلاف في وجهات النظر على بلدنا

