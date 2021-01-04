أمريكا.. إعادة انتخاب بيلوسي لولاية جديدة

2021/01/04 | 01:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعاد مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي {80 عاماً} رئيسة للمجلس لولاية جديدة.

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