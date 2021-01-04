برشلونة يتغلب بصعوبة على هويسكا في الليغا

2021/01/04 | 01:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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حقق برشلونة فوزًا صعبًا ومهمًا على هويسكا، بنتيجة (1-0) مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة 17 من الليغا، في معقل الأخير ملعب "ألكوراز".

وسجل هدف برشلونة الوحيد في المباراة، فرينكي دي يونج في الدقيقة 28.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الليغا، بينما يتجمد رصيد هويسكا عند 12 نقطة في المركز الأخير.

المصدر: كورة

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