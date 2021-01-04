إعادة انتخاب بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأميركي

2021/01/04 | 01:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعيد انتخاب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، رئيسة لمجلس النواب الأميركي، الأحد، بأغلبية ضئيلة (216 مقابل 208) خلال الجلسة الأولى للكونغرس الـ117.

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