يالي قصر الظلام بغداد 1969 - كريم الزكي

2021/01/04 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كريم_الزكي ليالي قصر الظلام بغداد 1969مرة حاولت أن أبكي ولكن بدون فائدة كانت دموعي يابسة / في بداية الشهر الأول من سنة 1969 المكان قصر النهاية / الزنازين تحت ملعب التنس الملكي القديم تم بناء زنازين كثيرة بعرض متر وطول متر ونصف / ذكرى هزت كل كياني وأعصابي وجمد دمي في أحد الليالي السوداء في تلك الزنازين وانا نائم إيقضوني كنت احاول النوم من شدة البرد وبدون أي فراش حتى لو كان كارتون أو ورق صحف , كنت أح ......





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