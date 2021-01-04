جرحى في لبنان بعد انفجار مستودع غاز قرب الحدود السورية

2021/01/04 | 01:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الصليب الأحمر اللبناني، الأحد، إصابة عشرة أشخاص على الأقل إثر وقوع انفجار في مستودع لتخزين قوارير الغاز في منطقة الهرمل المتاخمة للحدود مع سوريا.

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