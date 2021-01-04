وفاة مغني نشيد ليفربول

2021/01/04 | 02:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي، جيري مارسدن، المغني الذي أنشد "لن تسير وحدك أبداً"، وهي الأغنية التي أصبحت نشيداً لنادي ليفربول، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام والنادي الإنكليزي الأحد.

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