"دخن سيجارة أمام جثتها".. مصري "يقتل" زوجته بدم بارد

2021/01/04 | 03:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقلت وسائل إعلام مصرية الأحد، مقتل مدرسة بدم بارد على يد زوجها في حي بولاق الدكرور الشعبي بمدينة الجيزة.

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