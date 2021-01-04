البرازيل تسجل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/01/04 | 03:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 17341 إصابة جديدة بفيروس كورونا و293 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

واشارت بيانات الوزارة إلى أن البلد الواقع في أمريكا الجنوبية سجل أكثر من 7.7 مليون إصابة و196018 وفاة منذ ظهور الوباء قبل عشرة أشهر.

ووافقت هيأة الرقابة الصحية بالبرازيل على استيراد مليوني جرعة من لقاح كورونا الذي طورته "أسترازينيكا" و"أوكسفورد" رغم أن اللقاح لم تتم الموافقة عليه بعد للاستخدام في البلاد.

وقالت الهيأة إنها وافقت على طلب الاستيراد من مركز الطب الحيوي "فيوكروز" التابع للحكومة الفيدرالية الخميس.

وأضافت أن استيراد الجرعات قبل الموافقة سيمكن من بدء التطعيم بمجرد موافقة هيأة الرقابة الصحية على استخدامه.

المصدر: RT

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