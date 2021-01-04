مقتل عناصر من قوات النظام السوري في هجوم استهدف حافلة

2021/01/04 | 03:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل تسعة أشخاص على الأقلّ، بينهم سبعة عناصر من قوّات النظام السوري، مساء الأحد، في هجوم لتنظيم "داعش" استهدف حافلة على الطريق الذي يربط الرقة بدمشق، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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