"تقسيم الجرعة للنصف".. مسؤول أميركي يتوقع خطة لتوفير لقاح كورونا

2021/01/04 | 04:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال منصف سلاوي، رئيس عملية "راب سبيد" المخصصة لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، الأحد، إن هناك خطة لتوفير نصف الجرعة المتوقعة من لقاح "موديرنا" من أجل تسريع جهود مكافحة الوباء.

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