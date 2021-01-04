"أهم من اغتيال سليماني".. حدث إيراني أغفلته وسائل الإعلام

2021/01/04 | 05:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في غمرة الحديث عن ذكرى وفاة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وترقب "اشتعال فتيل الحرب" بين طهران وواشنطن، تغافل كثيرون عن حدث "أهم" بالنسبة للعالم.

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