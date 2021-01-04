لليوم الثاني.. عملة

2021/01/04 | 05:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت قيمة عملة بيتكوين المشفرة 32,990 دولارا في الأسواق الآسيوية، الأحد، بعد أن حققت أعلى قيمة لها على الإطلاق، الأحد، عندما بلغت 34,800 دولار.

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