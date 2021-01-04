ردا على التهديدات الإيرانية.. واشنطن تبقي حاملة الطائرات

2021/01/04 | 06:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي كريس ميللر، إنه أعطى أوامر لحاملة الطائرات "نيميتز" بوقف دورياتها الروتينية.

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