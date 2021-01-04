رغم عدم تألقه هذا الموسم.. ميسي يسجل رقما مذهلا في الدوري الإسباني

2021/01/04 | 06:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس الأحد، بتسجيله رقما جديدا غير مسبوق، في الدوري الإسباني، وذلك بعد مشاركته في المباراة التي جمعت "البلواغرنا" مع مضيفه أمام مضيفه هويسكا على استاد ألكوراز.

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