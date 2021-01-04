قناة N12: الإمارات تقبض على شبكة إيرانية لاستهداف الإسرائيليين في دبي

2021/01/04 | 07:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن أجهزة المخابرات الإماراتية ألقت القبض على خلية إيرانية، كانت تخصص لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين في دبي وأبوظبي.

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