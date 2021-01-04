2021/01/04 | 07:10 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتبرت المقررة الخاصة لمنظمة الامم المتحدة اغنيس كالامار اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني بانه يناقض قوانين حقوق الانسان ويعد خرقا للسيادة الوطنية ا...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كالامار: اغتيال سليماني يناقض قوانين حقوق الانسان) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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