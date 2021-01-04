كالامار: اغتيال سليماني يناقض قوانين حقوق الانسان

2021/01/04 | 07:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت المقررة الخاصة لمنظمة الامم المتحدة اغنيس كالامار اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني بانه يناقض قوانين حقوق الانسان ويعد خرقا للسيادة الوطنية ا...

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