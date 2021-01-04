الألعاب النارية تتسبب بوفاة مواطن وتلحق 62 إصابة وحريقين

2021/01/04 | 07:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنَت مديرية الدفاع المدني العامة حصول حادثي حريق بسبب الالعاب النارية التي اطلقت ليلة رأس السنة.

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