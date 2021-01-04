الاتصالات تستعد لإطلاق خدمة الجيل الرابع

2021/01/04 | 07:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفذَت الملاكات المختصة في وزارة الاتصالات، اعمال تطوير البنى التحتية الخاصة بقطاع الاتصالات في البلاد استعداداً لإطلاق خدمات الجيل الرابع.

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