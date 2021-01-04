"يوم الطلاق"..خبراء يحذرون من اقتراب الموعد السنوي لأكثر حالات الانفصال

2021/01/04 | 07:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بريطانيا ثمة حدث يدعى "يوم الطلاق"، وهو يوم ترتفع فيه الطلبات والاستشارات بشأن "الانفصال" بين الزوجين، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

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