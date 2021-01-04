2021/01/04 | 08:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز (CVN-68) والتي ترسو الآن في منطقة الخليج، بعد التهديدات التي أرسلتها إيران للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعدد آخر من المسؤولين الأميركيين، من أهم حاملات الطائرات الأميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاملة الطائرات "نيميتز ".. مرهبة الأعداء وقوة أميركا الضاربة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حاملة الطائرات "نيميتز ".. مرهبة الأعداء وقوة أميركا الضاربة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).