كربلاء المقدسة تحيي اليوم ذكرى استشهاد ’قادة النصر’

2021/01/04 | 08:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقام اليوم الاثنين في كربلاء المقدسة الحفل التأبيني السنوي الاول بذكرى استشهاد كوكبة من ابطال معارك الانتصار وعلى رأسهم الشهيدين السعيدين القائد "قاس...

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