لجنة نيابية: 3 ملايين موظف وعامل سيفقدون وظائفهم بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار

2021/01/04 | 08:27 - المصدر: NRT عربية

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ارتفاع سعر صرف الدولار

فوتو: ارشيف

منذ 9 دقیقة

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علقت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، بشأن رواتب الموظفين مؤكدة انها "خط احمر"، فيما أشارت إلى ان ثلاثة ملايين موظف وعامل سيفقدون وظائفهم، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.

وقالت عضو اللجنة النائبة، ندى شاكر جودت، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 4 كانون الثاني 2021، إن "مجلس النواب أعطى كلمته بشأن رواتب الموظفين بأنها خط أحمر، وتم ذكر المواد الدستورية التي يجب الا تمس بها رواتب الموظفين"، مؤكدة انه "سيتم استضافة وزير المالية خلال المدة المقبلة بعد ان تحدد هيئة الرئاسة الموعد الذي يجب أن يكون باسرع وقت كونها الممثلة عن الشعب".

وتابعت أن "ارتفاع أسعار صرف الدولار بشكل مفاجئ أمر غير صحيح ويجب أن يكون الارتفاع تدريجيا ليكون تأثيره في المواطن البسيط بصورة خفيفة".

واوضحت ان "ارتفاع أسعار الصرف بهذه الطريقة وتخفيض الرواتب، سيدفع ثمنه المواطن".

وأشارت إلى ان "اتحاد المقاولين أبلغهم خلال استضافته في اللجنة، ان الارتفاع أوقف اعماله وبالنتيجة فأن ثلاثة ملايين موظف وعامل سيتم تسريحهم لهذا السبب".

ومن المقرر ان يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، مشروع الموازنة العامة التي تتجاوز قيمتها 150 تريليون دينار عراقي (103,4 مليارات دولار) بعجز يصل إلى نحو 70 تريليون دينار (48.2 مليار دولار)، بما يعادل 46.6% من إجمالي الموازنة لأول مرة في تاريخ العراق، فيما يتوقع أن يفاقم العجز المالي الظروف المعيشية الصعبة ويزيد التوترات السياسية.

ر.إ

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