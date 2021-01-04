التعليم العالي: قبول أكثر من 24 ألف طالب ضمن قناة التعليم الموازي

2021/01/04 | 08:27 - المصدر: NRT عربية

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مبنى وزارة التعليم العالي

فوتو: ارشيف

منذ 26 دقیقة

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كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن قبول أكثر من 24 ألف طالب ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص (الموازي).

وذكرت الوزارة في بيان نشر أمس الأحد، 3 كانون الثاني 2021، انه "تم قبول (24790) طالبا ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص (الموازي) بمختلف التخصصات في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2021/2020".

واضاف البيان، انه "في الوقت الذي أتيح فيه التقديم الى هذه القناة لخريجي السنتين الدراستين 2018-2019 و2019-2020 فإن المتقدمين وصلت أعدادهم الى خمسة وثلاثين ألفا وأربعمئة وستين طالبا فيما بلغ إجمالي المقبولين منهم في مختلف التخصصات أربعة وعشرين ألف وسبعمئة وتسعين طالبا".

واوضح انه "في الوقت الذي تواصل الوزارة ودوائرها عملها المستمر والدؤوب لإنجاز واستكمال ملف قبول الطلبة بالشكل الأمثل فإنها تقدر وتثمن عاليا جهود الجامعات العراقية سواء أكانت الحكومية منها أم الأهلية في تذليل الظروف واستيعاب أعداد الطلبة وتمكينهم من ناصية الطموح العلمي في الدراسة الجامعية المتخصصة".

وتابع بيان الوزارة، أن "القبول ضمن هذه القناة يشترط أن يكون الطالب مستوفيا للشروط المتعلقة بالقبول المركزي ويجب أن لا يقل معدل المتقدم عن ثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات (الطب ، طب الأسنان، الصيدلة) على مستوى الجامعات العراقية وثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات (التمريض، التقنيات الصحية والطبية، المعاهد التقنية الطبية) وأربع درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الهندسية والمعاهد الهندسية وخمس درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات العلوم وست درجات عن الحد الأدنى للقبول في باقي التخصصات ومن ضمنها الطب البيطري".

وأشار إلى انه "يمكن الاطلاع على نتائج القبول عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org)".

ر.إ

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