الكعبي: علامات استفهام كبيرة إزاء تأخر اعلان نتائج جريمة اغتيال قادة النصر

2021/01/04 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، ان هناك علامات استفهام كبيرة إزاء عدم اعلان نتائج التحقيق باغتيال قادة النصر، لافتا الى ان الغموض في التحقيقات يؤكد وجود اذرع أميركية تضغط باتجاه عدم الإعلان عن نتائج التحقيق.وقال الكعبي لـ /المعلومة/، ان “الجريمة الاميركية لاغتيال قادة النصر في مقتربات مطار بغداد، لم تكن تنفذ لولا وجود عناصر داخلية كانت وراء منح الاحداثيات وايصال المعلومات عن توقيت وصول القادة والعجلة التي سيستقلانها”.وأضاف ان “بعض التصريحات للقادة السياسيين تضع علامات استفهام على الحكومة بشأن عدم إعلانها نتائج التحقيق بالجريمة الأميركية والأطراف المتورطة الأخرى”.وبين ان “مايحدث اليوم يؤكد تواطؤ الحكومة مع الجانب الأميركي إزاء عدم امتثالها لقرار البرلمان القاضي بخروج جميع القوات الاجنبية من العراق، وهو القرار الذي اتخذه مجلس النواب بعد الجريمة الأميركية بحق قادة النصر”.



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