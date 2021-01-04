الداخلية: مصادرة الآلالف من الأسلحة المنفلتة في مناطق مختلفة من البلاد

2021/01/04 | 08:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - آمنة السلامي

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، مصادرة الآلاف من الأسلحة المنفلتة في مناطق عدة في المحافظات العراقية، فيما اشارت إلى أن العمليات الأمنية أسهمت بشكل كبير في أنخفاض نسبة الجرائم المجتمعية وحققت الاهداف

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "هناك جملة من التهديدات كانت تواجه المجتمع العراقي، أحد هذه التهديدات هو السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية والجريمة المنظمة وغيرها، لذلك فأن الوزارة أجرت عمليات كبيرة في مناطق مختلفة من البلاد، لنزع الأسلحة سواء من البيئات العشائرية أو مراكز المدن او في المناطق التي عادة تحدث فيها نزاعات

وأضاف أنه "تم مصادرة الآلاف من قطع السلاح الخفيفة والمتوسطة خلال الفترة الماضية، حيث كانت هناك نجاحات، وتحقيق أهداف خلال العمليات التي شنتها قواتنا الأمنية"، مؤكداً أن "العمليات مستمرة وبوتيرة متصاعدة، لمصادرة جميع الأسلحة المخالفة

وأشار إلى أن "كثير من الجرائم بدأت تنخفض، لا سيما جريمة المخدرات، بعد الحملات القوية التي أطلقتها وزارة الداخلية، مما أسفرت عن إلقاء القبض على الآلاف المتاجرين، وضبط مئات الكيلو غرامات من المواد المخدرة، والوصول إلى أماكن نائية جدا كان يتصور المهربون، انه يصعب الوصول لها".

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