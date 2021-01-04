حاتم علي.. تكريس التاريخ كأسطورة شعبية

2021/01/04 | 08:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمعنى ما، كان المُخرج السوري حاتم علي أكثر من "أنتج التاريخ" في منطقتنا طوال ربع القرن المنصرم.فالشعبية الهائلة لثمانية مسلسلات تاريخية طويلة أخرجها حاتم علي ضمن مشروعه الفني خلال هذه السنوات، جعلت منه فاعلاً حيوياً استثنائياً لصياغة وإنتاج وترويج الحكايات والتصورات و"الحقائق" التاريخية الخاصة بمنطقتنا.

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