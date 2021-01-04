2021/01/04 | 08:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعاد مجلس النواب الأمريكي، إنتخاب نانسي بيلوسي رئيسة له لولاية جديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة إنتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة إنتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).