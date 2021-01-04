2021/01/04 | 08:38 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريط الاخبار

الأثنين 4 يناير 2021 | 08:18 صباحاً

| عدد القراءات : 32

اربيل تعلن اعتقال 5 اشخاص جدد من المعتدين على السياح العرب

أعلن المتحدث باسم مديرية شرطة أربيل عن إلقاء القبض اليوم الاحد على خمسة متهمين آخرين بالمشاركة بالاعتداء على سياح في ليلة رأس السنة ليبلغ عدد المعتقلين المتهمين 16 متهماً.



وقال هوكر عزيز، أن "أعمال شغب وقعت في ليلة رأس السنة أمام مركز (فاملي مول) للتسوق بمدينة أربيل، حيث اعتدى بعض الأشخاص على السياح وألحقوا أضراراً بعدد من الحافلات التي تقل السياح، واتخذت قوات الآسايش والشرطة الإجراءات القانونية بحق المعتدين".



وحول نفس الحادث، أشارت محافظة أربيل في بيان سابق لها إلقاء القبض على 11 متهماً بالاشتراك في ذلك الاعتداء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اربيل تعلن اعتقال 5 اشخاص جدد من المعتدين على السياح العرب) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اربيل تعلن اعتقال 5 اشخاص جدد من المعتدين على السياح العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).