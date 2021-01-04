الركابي: فرضنا على الشركات الأجنبية تشغيل العراقيين بنسبة لا تقل عن 50%

2021/01/04 | 08:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، فرض تشغيل العمال العراقيين بنسبة لا تقل عن 50% على الشركات الأجنبية والمحلية، مشيراً إلى إحالة الشركات غير المستجيبة إلى محكمة العمل.

وقال الركابي في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "نظراً لعدم التزام شركات أجنبية بتشغيل ما لا يقل عن 50% من العمال العراقيين، حسب نصوص قانون العمل العراقي وقرارات مجلس الوزراء، قامت الوزارة بحملات تفتيشية واسعة لمختلف شركات القطاع الخاص والمختلط والتعاوني فضلاً عن الشركات الحكومية الأجنبية التي تعاقدت مع وزارة النفط بموجب عقود التراخيص وثبتنا الملاحظات والمخالفات على هذه الشركات".

وأضاف: "قسما من الشركات فرضنا عليها تشغيل العمالة العراقية واستجاب عدد جيد من الشركات وستتم مباشرتهم خلال الأسبوعين المقبلين في كربلاء والبصرة".

وتابع الركابي، أن "هناك شركات لم تستجب، وأحيلت مئات الشركات إلى محكمة العمل التي ينص عليها قانون العمل".



مبيناً أنه "في العام الجديد ستتجدد الحملات التفتيشية على مختلف الشركات ومكاتب رجال الأعمال لمتابعة نسبة تشغيل العمال".

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