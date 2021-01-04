الاقتصاد النيابية: رفع سعر الصرف يهدد وظائف 3 ملايين موظف وعامل

2021/01/04 | 08:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

عدت لجنة الاقتصاد النيابية،رواتب الموظفين "خط احمر"، كاشفة عن احتمالية فقدان ثلاثة ملايين موظف وعامل لوظائفهم، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت إن "البرلمان أعطى كلمته بشأن رواتب الموظفين بأنها خط أحمر، وتم ذكر المواد الدستورية التي يجب الا تمس بها رواتب الموظفين"، وفقاً لـ"الصباح".

وأكدت "استضافة وزير المالية خلال المدة المقبلة بعد ان تحدد هيئة الرئاسة الموعد الذي يجب أن يكون باسرع وقت كونها الممثلة عن الشعب".

وأضافت أن "ارتفاع أسعار صرف الدولار بشكل مفاجئ امر غير صحيح ويجب أن يكون الارتفاع تدريجيا ليكون تأثيره في المواطن البسيط بصورة خفيفة"، موضحةً أن "ارتفاعه بهذه الطريقة وتخفيض الرواتب، سيدفع ثمنه المواطن".

ولفتت إلى ان "اتحاد المقاولين أبلغهم خلال استضافته في اللجنة، ان الارتفاع أوقف اعماله وبالنتيجة فأن ثلاثة ملايين موظف وعامل سيتم تسريحهم لهذا السبب".

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