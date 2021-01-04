2021/01/04 | 08:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصحذر الخبير الامني علي الوائلي، من استمرار التواجد العسكري الاميركي في القواعد العراقية، لافتا الى ان السلاح الاميركي ومنظوماتهم الدفاعية الجوية تستخدم لقتل الشعب العراقي.وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “القوات الامنية العراقية تمتلك كل المؤهلات والقدرات على حفظ سيادة العراق وامنه في كل المحافظات وليست بحاجة الى اي تواجد اجنبي لاللتدريب ولا للاسناد”.واضاف ان “السلاح الاميركي ومنظوماتهم للدفاع الجوي ترمي نيرانها باتجاه المواطنين الابرياء، حيث يتواجدون في مقتربات المناطق السكنية بهدف اراقة ارواح الابرياء، في حين ان جميع الانظمة الدولية ترفض اي تواجد عسكري قرب المدن وخاصة المساكن”.وبين ان “اجواء العراق مازالت غير محكمة من قبل القوات الامنية بسبب هيمنة الجانب الاميركية على سماء البلاد، اضافة الى وجود غموض بملف التسليح الجوي والرصد الراداري لاي تحركات جوية، وبالتالي فأن العراق مازال في خطر بسبب عدم السيطرة الامنية على الاجواء”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير امني يحذر من استمرار الوجود العسكري الاميركي … سلاحهم يستخدم لقتل شعبنا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير امني يحذر من استمرار الوجود العسكري الاميركي … سلاحهم يستخدم لقتل شعبنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).