فيلق القدس: استجبنا لطلب بارزاني خلال تهديد داعش لاربيل بعد ساعات قليلة

2021/01/04 | 08:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

كشف نائب قائد “قوّة القدس” الجنرال محمد حجازي، الاثنين، عن تفاصيل المساعدة العسكرية الايرانية للعراق، مبينا ان فيلق القدس استجاب بعدة عدة ساعات لنداء مسعود بارزاني بعد تهديد اربيل .

وقال حجازي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” طلب العون من العراقيين هو طلب محق، ونحن والشعب العراقي لدينا معتقد واحد وعلاقات معروفة”.

وأضاف أنه “عندما طلب رئيس إقليم كردستان السابق مسعود برزاني المساعدة ليلاً، وصل الدعم الى مطار أربيل قبل الصباح وعندما ظهر داعش في العراق، طلب الكرد وجهات أخرى عراقيّة المساعدة منا ونحن قبلنا ذلك برحابة صدر”.

وتابع “أقول للشهيدين سليماني والمهندس إن زملاءهما ورفاقهما وأصدقاءهما مستمرون على النهج، ورايتهما لن تسقط وان كل ما يهدد العراق يهدّدنا وكل ما يهدّدنا هو تهديد للعراق”.

واشار الى ان “الشهيد قاسم سليماني هو الشخصية العسكرية الوحيدة في إيران التي كانت حاضرة في الخط الأمامي للمواجهة وفي الجبهة لمدة 40 عاماً”.



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