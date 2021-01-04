التعاون الخليجي: القمة الـ 41 ستنعقد بمشاركة قادة الدول الأعضاء

2021/01/04 | 08:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن مجلس التعاون الخليجي، أن القمة الـ 41 ستنعقد الثلاثاء، في مدينة العُلا شمال غربي السعودية، “بمشاركة قادة الدول الأعضاء”.وقال المجلس في بيان اطلع عليه “النور نيوز”، انه “تنعقد الثلاثاء، القمة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في العُلا، بدعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ومشاركة قادة الدول …

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