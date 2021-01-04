ضمن مدارس المتميزين وكلية بغداد.. التربية تفتح باب التنسيب امام المدرسين

2021/01/04 | 08:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة التربية، الاثنين، فتح باب التنسيب، للمدرسين في مدارس المتميزين والمتفوقين وكلية بغداد لغاية الـ11 من الشهر الجاري.

وقال مدير عام تربية الكرخ الثانية الدكتور قيس الكلابي في حديث لجريدة الصباح، اليوم (4 كانون الثاني 2021) ان المديرية وجهت اعماما الى الادارات المدرسية للمدارس الثانوية بذلك من اجل سد الشواغر الحاصلة في هذه المدارس، مبينا ان الخطوة تأتي لتعزيز دور الادارة المدرسية في رفع المستوى العلمي بمدارس المتميزين والمتفوقين وثانوية كلية بغداد، داعيا من يرغب بالتنسيب الى تقديم طلب مباشرة إلى ادارات تلك المدارس .

وافصح عن تشكيل لجنة في كل مدرسة من اجل اجراء الاختبارات للراغبين بالتنسيب، مشيرا الى ان شرط الموافقة على التنسيب، سيكون باجتياز المتقدم للاختبار في المدرسة سواء كانت في المتميزين او المتفوقين او كلية بغداد، على ان يترأسها مدير المدرسة ويتم بتأييد من المشرف الاختصاص .

واوضح الكلابي ان المشمولين بالتنسيب هم من المدرسين من حملة الشهادات العليا والبكالوريوس ممن اكملوا خدمة الاطراف والذين لديهم الرغبة بالتنسيب الى مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد والمتفوقين، شريطة ان يكون لديهم تأييد بذلك من مدارسهم الاصلية تؤكد استمرارهم بالخدمة.

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