الشركات الاجنبية أمام خيارين: تشغيل العراقيين بنسبة 50% أو “المحاكمة”!

2021/01/04 | 09:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة العمل عن حملة واسعة تستهدف الشركات المحلية والاجنبية الرافضة لتشغيل 50% من عمالها من العراقيين، فيما بين فرض هذه النسبة على جميع الشركات واستجاب قسم منها.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعي عادل الركابي في تصريح صحفي، إنه “نظراً لعدم التزام شركات أجنبية بتشغيل ما لا يقل عن 50% من العمال العراقيين، حسب نصوص قانون العمل العراقي وقرارات مجلس الوزراء، قامت الوزارة بحملات تفتيشية واسعة لمختلف شركات القطاع الخاص والمختلط والتعاوني فضلاً عن الشركات الحكومية الأجنبية التي تعاقدت مع وزارة النفط بموجب عقود التراخيص وثبتنا الملاحظات والمخالفات على هذه الشركات”.

وأضاف: “قسما من الشركات فرضنا عليها تشغيل العمالة العراقية واستجاب عدد جيد من الشركات وستتم مباشرتهم خلال الأسبوعين المقبلين في كربلاء والبصرة”.

وتابع الركابي، أن “هناك شركات لم تستجب، وأحيلت مئات الشركات إلى محكمة العمل التي ينص عليها قانون العمل”.



مبيناً أنه “في العام الجديد ستتجدد الحملات التفتيشية على مختلف الشركات ومكاتب رجال الأعمال لمتابعة نسبة تشغيل العمال”.

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